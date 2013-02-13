Анимированные 3D иконки

Работа по 3D элементарная:

1)Находите готовые модели из моего списка, в сети почти все есть

2) делаете очень короткую анимацию (28 кадров)

3) Делаете рендер

4) высылаете мне рендер и заказчик утверждает иконки

5) после утверждения – вы получаете деньги

Для проекта выберу насколько исполнителей

Список объектов которые мне нужны для иконок – смотрите в аттаче. (список будет еще дополнен позже)

Прежде чем делать – напишите мне и дождитесь подтверждения чтобы не было накладок (я не оплачиваю те иконки которые уже сделаны другими)

Технические параметры:

Формат файла PNG, считаем с альфа каналом

400x400 пикселей

Анимация всего 28 кадров (нумерация файлов 0-27)

Примеры готовых анимированных иконок в аттаче. Вы делаете только анимацию без световых эффектов. Это анимация появления иконки после чего она будет стоять. Анимация очень простая но творческий подход к анимации приветствуется.

В финале иконки находятся в таком пузыре - смотрите файл (архив Glimpulse_Master_h264.mov.zip)

Поэтому объект должен находится 90–100% времени в пузыре.

Подойдет вращение внутри пузыря и другие действия — посмотрите на ваш вкус в стиле примера

Срок изготовления иконок которые вы выбрали – 24 часа. Если иконки сделаны хорошо – даю следующую порцию иконок в работу. В случае если работа не прислана в срок, производство иконок отдается другому фрилансеру. Притензии по этому поводу не принимаются - я работаю только с ответственными фрилансерами. Если задержка по объективным причинам вы должны сообщить об этом до 24 часов.

Оплата по Вебмани. Без предоплаты и без обмана.

Цена фиксированная 140 руб за иконку. Не обсуждается. Если не устраивает – просто не пишите предложения. В случае выполнения задания – оставлю хороший отзыв на сайте.