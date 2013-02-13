Нужно смоделировать робота по следующей схеме: - колесное круглое основание с 2 ведущими и одним поворотным колесом сзади - высокий, довольно узкий корпус круглого сечения или прямоугольного со скругленными углами - корпус сужается от основания к верхней части - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимированные 3D иконки
Работа по 3D элементарная:
1)Находите готовые модели из моего списка, в сети почти все есть
2) делаете очень короткую анимацию (28 кадров)
3) Делаете рендер
4) высылаете мне рендер и заказчик утверждает иконки
5) после утверждения – вы получаете деньги
Для проекта выберу насколько исполнителей
Список объектов которые мне нужны для иконок – смотрите в аттаче. (список будет еще дополнен позже)
Прежде чем делать – напишите мне и дождитесь подтверждения чтобы не было накладок (я не оплачиваю те иконки которые уже сделаны другими)
Технические параметры:
Формат файла PNG, считаем с альфа каналом
400x400 пикселей
Анимация всего 28 кадров (нумерация файлов 0-27)
Примеры готовых анимированных иконок в аттаче. Вы делаете только анимацию без световых эффектов. Это анимация появления иконки после чего она будет стоять. Анимация очень простая но творческий подход к анимации приветствуется.
В финале иконки находятся в таком пузыре - смотрите файл (архив Glimpulse_Master_h264.mov.zip)
Поэтому объект должен находится 90–100% времени в пузыре.
Подойдет вращение внутри пузыря и другие действия — посмотрите на ваш вкус в стиле примера
Срок изготовления иконок которые вы выбрали – 24 часа. Если иконки сделаны хорошо – даю следующую порцию иконок в работу. В случае если работа не прислана в срок, производство иконок отдается другому фрилансеру. Притензии по этому поводу не принимаются - я работаю только с ответственными фрилансерами. Если задержка по объективным причинам вы должны сообщить об этом до 24 часов.
Оплата по Вебмани. Без предоплаты и без обмана.
Цена фиксированная 140 руб за иконку. Не обсуждается. Если не устраивает – просто не пишите предложения. В случае выполнения задания – оставлю хороший отзыв на сайте.
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