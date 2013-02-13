svm90

Владимир svm90

 
33 годаУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Анимированные 3D иконки
Ответственный исполнитель. Работает на качество проекта и предлагает варианты для лучшего решения задачи. Рекомендую
+5
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#129