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Владимир
svm90
svm90
33 года
Украина
/
Винница
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Дмитрий Королев
dkorolov
51 год
Украина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
33 отзыва
$5
10 баллов
11 лет назад
Анимированные 3D иконки
Ответственный исполнитель. Работает на качество проекта и предлагает варианты для лучшего решения задачи. Рекомендую
+5
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#129
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