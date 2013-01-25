Адаптация 3d-модели чашки

задача - размещение online модели чашки на сервисе sketchfab.com

требуется переделать модель чашки из max в 3ds, внутреннее дно сделать выгнутым, как в бокалах (сейчас оно плоское), поработать с прозрачностью, выложить на sketchfab.com

должно красиво смотреться в онлайн (видно устройство, двойное дно, по аналогии с проволочной моделью)

примерно так:

https://sketchfab.com/show/3MjoNZ8AruTFBOhopJBRkeAUsNm

модель вложена

также выложить на сервис не прозрачный вариант в таком виде, как он есть

оплата после результата - устроила модель онлайн, получаете гонорар, удаляете онлайн страницу, высылаете мне файл