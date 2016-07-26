verstkach

Филимонов verstkach

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Пришел делать опыт и портфолио.

Профессиональные навыки:

  • верстка любой сложности;
  • js и php;
  • хорошо знаком с архитектурой joomla;
  • немного работал с wordpress (shop script);
  • в данный момент обучаюсь SEO.

Отзывы заказчиков

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужно разработать корпоративный сайт.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
erste-ad
Коваль 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Разработка корпоративного сайта
Юрий предложил сделать сайт за хорошую цену. С задачей справился мастерски, я очень доволен. Имею большой опыт работы с фрилансерами, и всегда приятно быть приятно удивленным :) Планирую работать в дальнейшем и по другим проектам.
Отличный заказчик. Своевременная оплата, всегда на связи, приятный в общении. По необходимости будем сотрудничать.
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработать сайт
Все сделано качественно и в срок. Не ожидал такой оперативности. За 3 года на веблансере был самый разный опыт. Юрий назвала адекватную цену и очень быстро выполнил задачу. Там осталась пала мелких доработок, но по моей вине, так сказать ) Не весь контент еще был готов, так как я не ожидал, что все будет так быстро. Рекомендую Юрия, как сильного специалиста, профессионала, который обещает и делает.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Никаких проблем не возникло. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга