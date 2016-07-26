Все сделано качественно и в срок. Не ожидал такой оперативности. За 3 года на веблансере был самый разный опыт. Юрий назвала адекватную цену и очень быстро выполнил задачу. Там осталась пала мелких доработок, но по моей вине, так сказать ) Не весь контент еще был готов, так как я не ожидал, что все будет так быстро. Рекомендую Юрия, как сильного специалиста, профессионала, который обещает и делает.