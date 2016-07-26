Пришел делать опыт и портфолио.
Профессиональные навыки:
- верстка любой сложности;
- js и php;
- хорошо знаком с архитектурой joomla;
- немного работал с wordpress (shop script);
- в данный момент обучаюсь SEO.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
10 баллов
9 лет назад
Юрий предложил сделать сайт за хорошую цену. С задачей справился мастерски, я очень доволен. Имею большой опыт работы с фрилансерами, и всегда приятно быть приятно удивленным :) Планирую работать в дальнейшем и по другим проектам.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Своевременная оплата, всегда на связи, приятный в общении. По необходимости будем сотрудничать.
$100
10 баллов
9 лет назад
Все сделано качественно и в срок. Не ожидал такой оперативности. За 3 года на веблансере был самый разный опыт. Юрий назвала адекватную цену и очень быстро выполнил задачу. Там осталась пала мелких доработок, но по моей вине, так сказать ) Не весь контент еще был готов, так как я не ожидал, что все будет так быстро. Рекомендую Юрия, как сильного специалиста, профессионала, который обещает и делает.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата в срок. Никаких проблем не возникло. Будем сотрудничать.
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$1/час
от $1
нет рейтинга