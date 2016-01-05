Продвинуть группу Фейсбук

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен5 заявок187 просмотров
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Нужно продвинуть группу в Фесбуке. Занимается продажей зимних аксессуаров, нужно размещение постов, привлечение участников, стратегия развития. От Вас цены и сроки продвижения. Спасибо!

8 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$100
30 дней
Александр к работе подходит ответственно, к проекту приступает, обговорив все детали с заказчиком, всегда на связи. Работы выполняются выполняются в полном объеме и в оговоренные сроки. Качеством работ довольны, будем продолжать сотрудничество и приступать к новым проектам.
Отличный заказчик! Всем рекомендую.
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