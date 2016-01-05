Продвинуть группу Фейсбук

Александр к работе подходит ответственно, к проекту приступает, обговорив все детали с заказчиком, всегда на связи. Работы выполняются выполняются в полном объеме и в оговоренные сроки. Качеством работ довольны, будем продолжать сотрудничество и приступать к новым проектам.