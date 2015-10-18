Продвижение в инстаграм

Мне нужен хороший специалист по продвижению в инстаграм. Оплата будет регулярной.

У нас уже есть инстаграм-магазин постельного белья (25 подписчиков), нужно привести целевых подписчиков (не ботов!), которые бы хотели купить данный товар.

В работу входит:

1) привлечение целевой аудитории, подписчиков

2) создание тусовки, запуск сарафанного радио, чтобы лайкали, комментировали

*Ждём, конечно, заказов, но понимаем, что они не появятся сразу.

Напишите ваши цены и что мы получим в результате сотрудничества с вами.

У вас есть опыт в продвижении инстаграм-аккаунтов (подтвердите)? Покажите отзывы предыдущих заказчиков.

Спасибо за понимание, ждём скорейшего ответа!