Продвижение в инстаграм

Проекты по продвижению аккаунтов в инстаграм. Необходимо собирать целевую аудиторию инстаграм (парсинг и ручная работа) Проводить конкурсы, мероприятия в инстаграм. Искать аккаунты рекламодателей и проводить с ними переговоры. ОПЫТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ Ищем исполнительную девушку, которая желает развиваться в данном направлении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен хороший специалист по продвижению в инстаграм. Оплата будет регулярной.
У нас уже есть инстаграм-магазин постельного белья (25 подписчиков), нужно привести целевых подписчиков (не ботов!), которые бы хотели купить данный товар.
В работу входит:
1) привлечение целевой аудитории, подписчиков
2) создание тусовки, запуск сарафанного радио, чтобы лайкали, комментировали
*Ждём, конечно, заказов, но понимаем, что они не появятся сразу.
Напишите ваши цены и что мы получим в результате сотрудничества с вами.
У вас есть опыт в продвижении инстаграм-аккаунтов (подтвердите)? Покажите отзывы предыдущих заказчиков.
Спасибо за понимание, ждём скорейшего ответа!
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