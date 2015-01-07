Вот элементы дизайна (скриншоты): https://yadi.sk/i/7poxqkEh3H9U6m https://yadi.sk/i/U-_p5wEt3H9U7t Нужно сверстать данный лендинг (с корзиной), красиво с анимацией и натянуть на cms систему (какую решайте сами, главное, чтобы работала корзина, можно было добавлять в корзину ...
Если кратко, то у нашей веб-студии постоянно нехватка специалистов, так как мы умеем генерить трафик и продажи (а работаем мы с 2014г.). Я готов поделиться заказом $. Если вы хотите получить от нас лишние заказ, заполните форму, тогда мы вас не потеряем: https://goo.gl/hdpSvL Сколько заплачу? - Сколько запросите в пределах рынка), мы же в свою очередь постараемся поднять чек клиенту и дать вам большеПлатим гарантированно, не тянем с оплатой, сроки срывать нельзя.
- $160HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $110
Ищем смм специалиста для продвижения веб-студии, а конкретно нужно, чтобы вы запустили таргет вк и в дальнейшем таргет facebook по целевым группам - состоявшиеся бизнесмены, стартаперы. Описание ца есть, всё разберем вместе, введем в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мне нужен хороший специалист по продвижению в инстаграм. Оплата будет регулярной. У нас уже есть инстаграм-магазин постельного белья (25 подписчиков), нужно привести целевых подписчиков (не ботов!), которые бы хотели купить данный товар. В ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Вот простенький сайт кафелюбава.рф нужно перенести сайт с джумлы на host cms за 2 дня. К вечеру 1,05 сделать успеете? Какие данные нужны? Оплачиваю, как будет готова, покажите мне работу, но не ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $11
Гарантирую постоянную оплату и обеспечу заказами на каждый день. Очень легко и просто, но нужно знать немного photoshop и html, работы на 1 час. Критерии для сайта: Вот статья в помощь: ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад