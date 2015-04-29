Добрый день, нужно доделать сайт на word press, добавить функционала, скорректировать шаблоны страниц в соответствии с макетами. Сайт playgeneration.ru Перечень задач и макеты в приложении ...
Перенести сайт с joomla на host cms
Вот простенький сайт кафелюбава.рф нужно перенести сайт с джумлы на host cms за 2 дня.
К вечеру 1,05 сделать успеете? Какие данные нужны?
Оплачиваю, как будет готова, покажите мне работу, но не давая логин пароль от хост смс.
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