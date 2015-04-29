Перенести сайт с joomla на host cms

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок134 просмотра

Вот простенький сайт кафелюбава.рф нужно перенести сайт с джумлы на host cms за 2 дня.

К вечеру 1,05 сделать успеете? Какие данные нужны?

Оплачиваю, как будет готова, покажите мне работу, но не давая логин пароль от хост смс.

Joomla
10 лет назад
58togyl
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров