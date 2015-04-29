Натянуть HTML на joomla или WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок136 просмотров

Верстка html + слайдер уже сделаны, нужно только интегрировать с движком.

Кто может взяться сегодня? кто сможет сделать за минимальную стоимость, за которую готовы.. сразу отдам в работу.

HTMLJoomlaWordPress
10 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров