Joomla+Zoo. Верстка нового блока+настройка в ZOO функции "Вы смотрели"

1. Обновить файл доставки и по Подмосковью здесь: sniper-gun.ru/dostavka и в выборе доставки при оформлении заказа http://prntscr.com/6xi2w7 (добавились города)

2. Приверстать подобный блок http://prntscr.com/6xi39a (исходники пришлю отдельно)

3. Под карточкой товара настроить блок "Ранее вы смотрели"

http://prntscr.com/6xi36 где будут отображаться товары, которые просматривал посетитель сайта

Сроки и стоимость заказа пишите в ответе на проект или в личку.

Оплата - постоплата или СБ

Просьба, писать конкретно по данному заданию (Без размытого "могу все - посмотрите портфолио).

Оценка времени и стоимости работы - тоже обязательна.