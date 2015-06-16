Нужна готовая система учета заказов для фирмы, которая занимается написанием студенческих работ. Необходимые функции системы: Каждый участник процесса должен иметь свой кабинет, в котором должны быть настроены уровни доступа( заказчик, менеджер, исполнитель, партнер, ...
Сделать верстку и поставить сайт на WP
Необходимо сверстать и поставить сайт на WP. Каталог с карточкой товара. Без онлайн покупки. В карточке кнопка заказать, сообщение приходит на электронную почту. Корзина отсутствует.
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Заявки фрилансеров
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