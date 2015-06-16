Сделать верстку и поставить сайт на WP

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Завершен13 заявок171 просмотр

Необходимо сверстать и поставить сайт на WP. Каталог с карточкой товара. Без онлайн покупки. В карточке кнопка заказать, сообщение приходит на электронную почту. Корзина отсутствует.

WordPress
10 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
$100
5 дней
Отлично справился с работой. Квалифицированный специалист
Всё на отлично, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад

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