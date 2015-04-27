Имеется готовый шаблон для Wordpress http://themes.oitentaecinco.com/invicta/, который уже установлен на целевой сайт http://plg.kiev.ua/ К этому шаблону есть правки в виде PSD файлов. В приложении png. Собственно, эти правки нужно перенести в шаблон. Нужно ...
Система учета заказов
Нужна готовая система учета заказов для фирмы, которая занимается написанием студенческих работ.
Необходимые функции системы:
Каждый участник процесса должен иметь свой кабинет, в котором должны быть настроены уровни доступа( заказчик, менеджер, исполнитель, партнер, администратор, директор)
Система должна в реальном времени вести учет поступивших заказов, заказов, на которые нашлись отклики исполнителей, заказов, которые уже выполняются авторами, выполненных заказов, заказов на доработке и т.д.
Система должна вести учет всех платежей, сама переводит заказ в «нужное состояние» либо это может сделать менеджер в один клик, хранит информацию об авторах и клиентах, которая строго конфиденциальна и находится под защитой, видна только фирме и никому больше.
Нужна именно готовая программа с возможностью Вами лично её дальнейшей доработки.
Пользователи: администратор, менеджера (исполнител. отдел + менеджера), клиенты, партнеры.
Личный кабинет клиент (с возможностью перехода на партнерский профиль(кабинет), в котором клиент может видеть всю ситуацию по заказам, смотреть демо работ, подключение платежных модулей и т.д.
Кабинет партнера - выплаты по клиентам, движение заказов и т.д., обычная партнерская программа
Кабинет исполнительного отдела в котором будут такие вкладки.
Главная
- Пользователи
- Пользователи он-лайн
- Личная информация
- Почта
- Мои заказы
- Е-mail рассылка
- Черный список авторов
Cистема учета
- Настройки офиса
- Справочники
- Шаблоны писем
- Новости
- Документы
Исполнительный отдел
- Заказы без оценки
- Заказы с оценкой
- На оценку от парнеров без оценки
- На оценку от партнеров с оценкой
- Закрепленные заказы
- На доработке
- Файлы на проверку
- Отданные заказы
Отдел приема
- Оформить заказ
- Недооформленные
- Оплаченные заказы
- Заказы на оценку
- Заказы без предоплаты
- Заказы в учет
- Заказы переданные партнерам
- Удаленные заказы
Отчеты
- График сдачи
- Предварительные
- За месяц
- Выручка от клиентов
- Выручка от партнеров
- Источники заказов
+ информер выполняет функции
новые заказы
новые оценки
новый файл на проверку
Кабинет автора., в котором автор будет принимать заказы и прочее.
Если можете помочь, пишите свои контакты или свяжитесь со мной по скайпу - gold_sport.
Будем общаться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Проект -САЙТ DELOSVOE.SU работает на cms Open_Business_Card(monoray.ru) cms сделана на движке Yii. 1)Необходимо настроить форму контактов с отправкой сообщений на почтовый адрес. в базовой версии cms требуется прописка ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу специалиста, поддержка сайта на WP, некоторые мелкие улучшения и разовые поручения. Оплата по факту.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно установить и настроить шаблон по тз. На своем сервере настроить, проверю снаружи внутри и оплачиваю. Оплата по WMR Сделать за один день. Стоимость 3000 рублей.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать правки, на сайте WP. Бюджет 10.000. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу. Плачу за срочность.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Настроить рабочий процесс (workflow) утверждения документа в Sharepoint 2010: после создания документ автоматически регистрируется (получает входной номер), утверждается первым лицом и затем получает статус окончательного от второго лица.Закрыт10 лет назад
Есть сайт на WP Он очень плохо работает и отображается в мобильных устройствах. Нужно взять схожий шаблон и перенести всю информацию в таком же виде как есть сейчас. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день Требуется упростить процедуру заказа (убрать много лишних полей) у этого пациента: http://bcfabrics.com/index.php Поставить выравнивание слайдера на главной "по центру" Разобраться, почему не приходят письма при тестовых заказах Убрать блок ...Закрыт10 лет назад
Есть основной сайт - http://beruska.ru На его базе создаются связанные копии (http://эуцерин.рф , http://конскаямазь.рф и другие, всего 8 копий будет). Для этих копий необходимо внести изменения: 1. Функционал главного меню ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Ищем грамотного темизатора Drupal. Специалиста в своём деле. Обязанности Используя готовую вёртску Bootstrap (HTML) создать тему для сайта. Главная страница и внутренние. Условия Работа по проектная, сдельная. ...Закрыт10 лет назад