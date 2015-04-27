Нужна готовая система учета заказов для фирмы, которая занимается написанием студенческих работ.

Необходимые функции системы:

Каждый участник процесса должен иметь свой кабинет, в котором должны быть настроены уровни доступа( заказчик, менеджер, исполнитель, партнер, администратор, директор)

Система должна в реальном времени вести учет поступивших заказов, заказов, на которые нашлись отклики исполнителей, заказов, которые уже выполняются авторами, выполненных заказов, заказов на доработке и т.д.

Система должна вести учет всех платежей, сама переводит заказ в «нужное состояние» либо это может сделать менеджер в один клик, хранит информацию об авторах и клиентах, которая строго конфиденциальна и находится под защитой, видна только фирме и никому больше.

Нужна именно готовая программа с возможностью Вами лично её дальнейшей доработки.

Пользователи: администратор, менеджера (исполнител. отдел + менеджера), клиенты, партнеры.

Личный кабинет клиент (с возможностью перехода на партнерский профиль(кабинет), в котором клиент может видеть всю ситуацию по заказам, смотреть демо работ, подключение платежных модулей и т.д.

Кабинет партнера - выплаты по клиентам, движение заказов и т.д., обычная партнерская программа

Кабинет исполнительного отдела в котором будут такие вкладки.

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+ информер выполняет функции

новые заказы

новые оценки

новый файл на проверку

Кабинет автора., в котором автор будет принимать заказы и прочее.

Если можете помочь, пишите свои контакты или свяжитесь со мной по скайпу - gold_sport.

Будем общаться.