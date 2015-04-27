Имеется готовый шаблон для Wordpress http://themes.oitentaecinco.com/invicta/, который уже установлен на целевой сайт http://plg.kiev.ua/ К этому шаблону есть правки в виде PSD файлов. В приложении png. Собственно, эти правки нужно перенести в шаблон. Нужно ...
WP правки
Необходимо сделать правки, на сайте WP.
Бюджет 10.000. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
ТЗ по запросу. Плачу за срочность.
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