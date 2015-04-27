WP правки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок172 просмотра

Необходимо сделать правки, на сайте WP.

Бюджет 10.000. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

ТЗ по запросу. Плачу за срочность.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров