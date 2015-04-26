Имеется готовый шаблон для Wordpress http://themes.oitentaecinco.com/invicta/, который уже установлен на целевой сайт http://plg.kiev.ua/ К этому шаблону есть правки в виде PSD файлов. В приложении png. Собственно, эти правки нужно перенести в шаблон. Нужно ...
Темизатор Drupal 7
Ищем грамотного темизатора Drupal. Специалиста в своём деле.
Обязанности
Используя готовую вёртску Bootstrap (HTML) создать тему для сайта. Главная страница и внутренние.
Условия
Работа по проектная, сдельная. Быть на связи в скайпе (текст).
Актуальная задача
Сейчас есть готовая вёрстка главной страницы сайта. Необходимо сделать тему.
Оплата
Ориентировочно 30-50$, после этого проекта (сегодня-завтра) новая работа. Аналогичная.
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