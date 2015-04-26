Темизатор Drupal 7

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка133 просмотра

Ищем грамотного темизатора Drupal. Специалиста в своём деле.

Обязанности

Используя готовую вёртску Bootstrap (HTML) создать тему для сайта. Главная страница и внутренние.

Условия

Работа по проектная, сдельная. Быть на связи в скайпе (текст).

Актуальная задача

Сейчас есть готовая вёрстка главной страницы сайта. Необходимо сделать тему.

Оплата

Ориентировочно 30-50$, после этого проекта (сегодня-завтра) новая работа. Аналогичная.

BootstrapDrupalHTML
10 лет назад
pd-s
Юрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров