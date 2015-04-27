Сверстать макет PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки157 просмотров

Необходимо сверстать макет PSD. Движок любой.

Сайт каталог, без корзины.

Желательно завтра показать часть работ.

Делаете на своем хостинге. Оплата по факту, отдам работу тому, кто предложит минимальную стоимость.

10 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$70
3 дня
Спасибо за сотрудничество.
Все четко!

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад