Грузится сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок180 просмотров

Со вчерашнего дня медленно работает сайт на wp, его грузить какой то скрипт, необходимо устранить эту проблему.

WordPress
10 лет назад
jozeff
Руслан 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gudwin888
Дмитрий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сайт на wp очень сильно тормозил, Дмитрий в течении часа нашел и исправил проблему, спасибо, буду обращаться.
четко поставил задачу, и вовремя оплатил

Заявки фрилансеров

gudwin888
Дмитрий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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