Сделать копию сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка114 просмотров

Исходный сайт: http://www.hoermann.de

Нужна его копия без полного наполнения на Wordpress.

Наполнены должны быть:

главная страница (содержимое, слайды);

меню (созданы пустые страницы с названиями и сформированы меню);

страница http://www.hoermann.de/produkte/ для демонстрации работы каталога

страница http://www.hoermann.de/produkte/garagentore-und-nebentueren/ для демонстрации работы каталога

страница http://www.hoermann.de/produkte/garagentore-und-nebentueren/garagen-sectionaltore/ для демонстрации работы страницы продукта

Адаптивная верстка, как в исходном.

Верстка должна быть грамотной, аккуратной, понятной, кроссбраузерной.

Удобно редактируемые из админки меню (главное меню, каталог)

Удобно редактируемые из админки слайд-шоу (на главной)

Срок - к 10.00мск 27.04.2015

Цена?

WordPress
10 лет назад
AlexGT
Виктор 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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