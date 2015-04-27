Имеется фотогалерея на сайте wordpress, которая всем устраивает, но требуется доработка. На мобильных устройствах фото, чтобы выводились в лайтбоксе в полный экран.
Сделать копию сайта на WordPress
Исходный сайт: http://www.hoermann.de
Нужна его копия без полного наполнения на Wordpress.
Наполнены должны быть:
главная страница (содержимое, слайды);
меню (созданы пустые страницы с названиями и сформированы меню);
страница http://www.hoermann.de/produkte/ для демонстрации работы каталога
страница http://www.hoermann.de/produkte/garagentore-und-nebentueren/ для демонстрации работы каталога
страница http://www.hoermann.de/produkte/garagentore-und-nebentueren/garagen-sectionaltore/ для демонстрации работы страницы продукта
Адаптивная верстка, как в исходном.
Верстка должна быть грамотной, аккуратной, понятной, кроссбраузерной.
Удобно редактируемые из админки меню (главное меню, каталог)
Удобно редактируемые из админки слайд-шоу (на главной)
Срок - к 10.00мск 27.04.2015
Цена?
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