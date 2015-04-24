Переделать сайт

$100
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Закрыт2 заявки174 просмотра

Нужно обновить сайт китайоптом.рф

Дизайн, вёрстка, привязать систему управления MODX для легкого редактирования разделов сайта и добавления/удаления новых товаров.

MODX
10 лет назад
vitalikterentev
Виталий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров