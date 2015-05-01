Перевести интерфейс шаблона WP на русский

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки147 просмотров

Необходимо перевести интерфейс шаблона wordpress на русский язык

WordPress
10 лет назад
h-umarov
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SANCHOS
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Александр оперативно выполнил свою задачу, в настоящий момент продолжаем сотрудничество.
Данное задание выполнил, но заказчик затянул с выплатой. Договорились на дальнейшую работу, я ее выполнил. Но заказчик говорит что сейчас нет денег, потом сказал что ему еще не заплатил клиент и т.д. Уже прошло 3 недели, а он кормит завтраками. + он полностью игнорит в скайпе. Отвечает только когда ему нужно. Не советую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

SANCHOS
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад