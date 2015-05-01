Перевести интерфейс шаблона WP на русский

Данное задание выполнил, но заказчик затянул с выплатой. Договорились на дальнейшую работу, я ее выполнил. Но заказчик говорит что сейчас нет денег, потом сказал что ему еще не заплатил клиент и т.д. Уже прошло 3 недели, а он кормит завтраками. + он полностью игнорит в скайпе. Отвечает только когда ему нужно. Не советую данного заказчика.