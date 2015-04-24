Настройка магазина на CMS shop-script.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка111 просмотров

Требуется внедрить каталог автомобилей и привязать автозапчасти к маркам и моделям авто.

Прошу откликнуться тех, кто ранее работал со скриптом магазина на shop-script

10 лет назад
dmitryvo
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров