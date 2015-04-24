Нужно сверстать дизайн

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок201 просмотр

Нужно сверстать и посадить на движек вордпресс дизайн https://dl.dropboxusercontent.com/u/88573452/GridTemplates%20-1600%20-%202.jpg

срок 1-2 дня цена 1500р

WordPress
10 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров