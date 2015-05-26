Работы по сайту

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки137 просмотров

Необходимо добавить на сайт копирайт, перенести на другое место поисковую строку, убрать надпись корзина, убрать дубль всплывающей формы - задать вопрос и еще пара правок.

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

miha_o_g
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Рекомендую!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

miha_o_g
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад