http://goldberry.kz/ - Сайту 4 года он стоит на друпале (версия не знаю какая), необходимо внести дополнения на сайт. Прошу откликнуться кто работает на это платформе и умеет ее использовать. компания сейчас не ...
Работы по сайту
Необходимо добавить на сайт копирайт, перенести на другое место поисковую строку, убрать надпись корзина, убрать дубль всплывающей формы - задать вопрос и еще пара правок.
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