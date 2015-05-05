Верстка страницы из PSD

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Завершен2 заявки183 просмотра

Добрый день!

Сайт на Joomla. Дизайн, а так же краткие комментарии дизайнера, прикрепил к письму, моменты, на которые хочу акцентировать внимание:

Блок «Типы конструкций…», подраздел «Декорирование под структуру дерева» оформление взято отсюда https://clck.ru/9uumh, можно забрать исходный код для размещения.

Блок «Галерея примеров работ» автоматическое размещение материалов, из раздела «Проекты» (Заглавная фото, описание, ссылка).

Блок «Отправить заявку» реализовать отправку заявок на почту.

Сайт подстраивается под разрешение экрана (вплоть до мобильной версии), это нужно учесть при вёрстке, что бы во всех вариантах всё нормально смотрелось.

Сам сайт https://clck.ru/9temi

С Вас цена/сроки.

Joomla
10 лет назад
Quickz
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zipler
Азиз 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$30
4 дня
Спасибо за работу! Отзывчив, всегда на связи, терпеливо вносит необходимые правки коррективы.
Хороший заказчик. Понимает и мудро решает вопросы.

Заявки фрилансеров

zipler
Азиз 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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