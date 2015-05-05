Верстка страницы из PSD

Добрый день!

Сайт на Joomla. Дизайн, а так же краткие комментарии дизайнера, прикрепил к письму, моменты, на которые хочу акцентировать внимание:

Блок «Типы конструкций…», подраздел «Декорирование под структуру дерева» оформление взято отсюда https://clck.ru/9uumh, можно забрать исходный код для размещения.

Блок «Галерея примеров работ» автоматическое размещение материалов, из раздела «Проекты» (Заглавная фото, описание, ссылка).

Блок «Отправить заявку» реализовать отправку заявок на почту.

Сайт подстраивается под разрешение экрана (вплоть до мобильной версии), это нужно учесть при вёрстке, что бы во всех вариантах всё нормально смотрелось.

Сам сайт https://clck.ru/9temi

С Вас цена/сроки.