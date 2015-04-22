Разработка фронтэнда и бэкэнда для группы сайтов

Есть массивный проект на asp.net 2: spk ru и поддомены формата ekb spk ru.

Сайт работает на старенькой CMS – c-gator

Задачи

1. ТЗ во вложении

2. Пользуясь ТЗ нужно спроектировать удобный дизайн админки под наши нужды

3. Написать движок. Перенести фрон-энд и бэк энд на новый движок (готовы купить что-то, но эксперты говорят, что для наших нужд лучше писать с 0 на фреймворке)

4. Желательно сохранить дизайн поддоменов

5. Как видно поддомены мы смогли перевести на новый дизайн, а головной сайт еще не успели. Макет у нас готов. Если сможете еще и головной сайт перенести на новый движок - будет отлично. Если нет - не критично, будем делать сами

Разработчик должен знать:

asp.net 2, Visual Basic, Javascript, Node.js

Наличие ИП или ООО обязательно! Оплата в рублях по договору.

Если сработаемся можно будет обсудить постоянные заказы по данному проекту

Называйте сумму и сроки.

Лучше предварительно посмотреть ТЗ и сайт, чтобы избежать потери времени