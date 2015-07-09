Доработать магазин на Open Cart

Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru

Что для начала нужно:

Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить заказ у человека сразу появлялись формы для заполнения данных, без предложения зарегистрироваться и прочего. https://yadi.sk/i/sOY_n6zYgB4tG

Сокращаем оформление заказа с 6 шагов до 1 в котором будет указываться вся информация. Страница делится на 3 заголовка. 1. Покупатель, в этом блоке будет: Имя (обязательное поле), e-mail (не обязательное поле), телефон (обязательное поле+ сделать маску для удобного и быстрого ввода телефона, с уже проставленным кодом +7 и масками для кода оператора и самого телефонного номера). Второй блок: Доставка в этом блоке будет возможность выбора 2 форматов доставки 1. До метро с красным словом рядом «Бесплатно» 2. До двери 3. Почтой России (и сделать так или объяснить как сделать так чтобы мы могли сами добавлять или удалять варианты доставки с указанием ее стоимости) + ко всему при выборе способа доставки должна открываться поле ввода адреса доставки. При выборе способа «До метро» появляется поле с заголовком «Станция метро» в которую человек вводит станцию. При выборе «До двери» открывается поле бОльшего размера для ввода данных с адресом. При нажатии «Почтой России» открывается поле для ввода адреса. Третий блок «Оплата» здесь нужно 2 варианта (сделать или рассказать где сделать так чтобы мы могли сами указаывать вариации оплаты) 2 варианта: 1. Наличными курьеру 2 . Безналичный расчет

Убрать блок «личный кабинет» https://yadi.sk/i/IZ4YpanhgB6DZ со всех страниц, он слева снизу всегда появляется, он ни для кого не нужен.

Изменить нижнее меню https://yadi.sk/i/wuNcJJrlgB6St красным маркером выделены те разделы, которые нужно удалить, красным текстом написаны те разделы, которые нужно создать (и пункт в меню и саму страницу с текстом-рыбой и любой фоткой.) + сказать как делать это самим в дальнеешем самим.

Сделать возможость добавлять баннеры в карусель которую нужно сделать сверху каждой категории товаров (как в текущих, так и автоматом в новых созданных) https://yadi.sk/i/284YmogkgB6az (длина баннера такая чтобы ничего не поехало в рамках верстки, а высота в 3 раза больше чем в ссылке красный прямоугольник).

Сделать внизу карточки товара «похожие товары» в которые добавлять товары с примерно одинаковой ценой как у просматриваемого сейчас.

В корзине убрать все лишнее https://yadi.sk/i/Zk2aX9_4gBdeX и переместить кнопки продолжить покупки и оформть заказ, текст "оформить заказ" и иконку сделать красным цветом. И не правильно показывается итоговая сумма, нужно сделать чтобы было все с ней ок. https://yadi.sk/i/ouqj5ZOYh2jgS

Модернизировать все карточки товара по подобию – https://yadi.sk/d/5vqQ--wigB7uq после нажатия на «Заказать» в быстрой покупке человеку на телефон должно приходить смс о том, что заказ № ___ принят и что скоро с ним свяжутся (текст предоставим для маски смс), а в админке оформлялся заказ с наименованием товара и телефоном заказавшего.

Сделать ЧПУ на сайте (как у текущих страниц, так и автоматическое создание ЧПУ на вновь созданных страницах)

На этом все не заканчивается, ТЗ будут еще, давайте сначала сделам это. Сроки 2-3 дня на все максимум.

Позже будет и изменения в мобильных версиях сайта, шаблон адаптивный.