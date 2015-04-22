Доработка корзины на Magento

Сайт http://villagrazia.ua/.

• Кнопку “обновить корзину” назвать “обновить количество”

• Кнопка "вернуться к выбору товаров" - "продолжить покупки"

• Удалить весь столбец, в котором ссылка “редактировать”, она не нужна

• Там, где итоговая цена, поменять черный фон на наш бардовый и удалить пустое поле сразу под этой суммой

• Заголовок “Оформить заказ” увеличить

• Поле для фамилии удалить

• Почту для “гостей” сделать необязательной

• Поля для адреса удалить

• Добавить поле для комментария, сделать необязательным

• По возможности сжать весь контент страницы по высоте, чтобы на всех мониторах было видно сразу больше содержания по оформлению заказа

• После нажатия на кнопку “оформить заказ” появляется анимация и надпись на английском. Ее нужно заменить на “Пожалуйста, подождите”

• На странице благодарности поменять заголовок с “Your order has been received.” на “Заказ оформлен”. Абзац под номером заказа поменять на такой: Наш менеджер перезвонит вам в течении часа в рабочее время (с 9.00 до 18.00 по будням) и уточнит информацию о доставке.

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и иконки соц.сетей с ссылками в таком же виде, как и в футере.

Еще ниже заголовок “Последние записи в нашем блоге” и список из 5 последних постов.