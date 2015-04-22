Добавить мета-теги на Drupal 7

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Завершен1 заявка107 просмотров

Добрый день!

Есть сайт на данном движке, надо на главной вывести мета-теги, убрать кое-что из секции head, и по возможности оптимизировать стили и скрипты путём отключения лишних/ненужных.

Так понимаю, что можно выполнить почти всё из админки, но не разобрался где и как.

Навыки программирования не нужны, но лишними не будут.

Drupal
10 лет назад
sinpotek
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

dberror
Михаил 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$11
1 день
На связи, быстренько всё сделал, спасибо!
хорошая постановка задачи, быстрая оплата.

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dberror
Михаил 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад