Добавить мета-теги на Drupal 7

Добрый день!

Есть сайт на данном движке, надо на главной вывести мета-теги, убрать кое-что из секции head, и по возможности оптимизировать стили и скрипты путём отключения лишних/ненужных.

Так понимаю, что можно выполнить почти всё из админки, но не разобрался где и как.

Навыки программирования не нужны, но лишними не будут.