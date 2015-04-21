Внедрение CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок148 просмотров

Здравствуйте!

Верстка: http://welsrostov.ru/wr/index.html

ТЗ на 2 страницы: https://docs.google.com/document/d/1YuywjlnV95V_esYwsGFvyQI4ttCGrym1jzgxHVMgR68/edit?usp=sharing

Оплата в 5 этапов.

В заявках ждем предлагаемую CMS, ориентировочные бюджет и сроки. Более детально согласуем эти вопросы уже с выбранным кандидатом.

10 лет назад
adaptivi
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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