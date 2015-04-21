Внедрение CMS

Материалы сайта на Joomla реализуются через K2 не устраивает, что ссылка на материалы выглядит так: http://jivie.ru/index.php/component/k2/item/10-barkhatova-valentina-sergeevna нужно, чтобы все материалы, в том числе и вновь создаваемые показывались без этой части "/index.php/component/k2/item", ...