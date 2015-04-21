Реализовать таблицу, которая будет считать

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Реализовать таблицу, которая будет считать

Можно использовать любой фрайворк, желательно YII.

ТЗ по запросу. Оставляйте заявки, кто готов притупить сейчас.

Yii
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров