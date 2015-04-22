Есть файл http://intertool.ua/xml_output/yandex_market.xml нужно настроить импорт товаров и категорий на сайт. Сайт на OpenCart 1.5.6
Не работает админка сайта
Не работает админка сайта, починить текущую, либо установить новую цмс. Страницы не редактируются, и изменения не сохраняются. Насколько я понял, на данный момент FCK Editor
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