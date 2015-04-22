Не работает админка сайта

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Завершен2 заявки148 просмотров

Не работает админка сайта, починить текущую, либо установить новую цмс. Страницы не редактируются, и изменения не сохраняются. Насколько я понял, на данный момент FCK Editor

10 лет назад
Kharitonov
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена максимально быстро, качественно, за адекватную стоимость. А когда я напортачил и сайт рухнул, Маргарита с блеском справилась и с этой проблемой! =)
Оплата получена, но с задержкой в 2.5 недели.

Заявки фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад