Решить проблему с кодировкой на форуме IPB 2.3

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Закрыт6 заявок112 просмотров

Добрый день!

После переезда на другой сервер с новой версией PHP (5.4.36) сбилась кодировка на сайте, т.е. русский выводится "вопросиками"

Там вообще бардак с кодировкой, что-то в win1251, что-то в UTF-8, а основная масса вообще в latin1_swedish. Но раньше все нормально выводилось.

В общем необходимо привести все к единому знаменателю, как минимум заставить работать как раньше.

Предлагайте ваши цены и сроки. Опыт работы с IPB - обязателен.

PHP
10 лет назад
SPDM
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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