Решить проблему с кодировкой на форуме IPB 2.3

Добрый день!

После переезда на другой сервер с новой версией PHP (5.4.36) сбилась кодировка на сайте, т.е. русский выводится "вопросиками"

Там вообще бардак с кодировкой, что-то в win1251, что-то в UTF-8, а основная масса вообще в latin1_swedish. Но раньше все нормально выводилось.

В общем необходимо привести все к единому знаменателю, как минимум заставить работать как раньше.

Предлагайте ваши цены и сроки. Опыт работы с IPB - обязателен.