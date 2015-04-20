Внести доработки на сайте Битрикс. Поправить мобильную верстку.

1. Форма заказа. http://v8t.ru/personal/order/make/

Изменить страницу согласно дизайну. Структура страницы остается практически такой же. Добавится только пункт с выбором времени (нет поля для указания желаемого времени доставки, нужно добавить это поле, с выбором 10.00-14.00; 14.00-18.00).

Дизайн в приложении.

2. http://v8t.ru/catalog/dvigateli/shatun-s-porshnem-bbg-m0011139/

Сделать всплывающее окно.

Всплывающее окно готово в php (сделано, но не успели загрузить на сайт). Загрузить на сайт и настроить.

Как должно быть: Гарантия и др должны открываться во всплывающем окне с краткой инфо и кнопкой внизу “читать полностью”с открыванием новой вкладки. Дизайн окошка есть и текст.

3. Поиск

Поисковая строка (вторая http://joxi.ru/YmEpKa5fejx6r6 ) должна сортировать в найденных страницах или страницах выбранной категории, а не по всему сайту.

То есть сортировка должна происходить по категории,а не по всему сайту. Например, если мы находимся в категории Двигатели, то поиск осуществляется только в этой категории.

http://v8t.ru/catalog/dvigateli/

Поправить само поле поиска, чтобы оно не налазило на название раздела http://joxi.ru/l2ZYXRqUe63wmJ

Когда находишь товар через поиск, товары показывает в таком виде http://joxi.ru/MAje3o5uaVK52e

Хотя должно быть такое же http://joxi.ru/VrweV8xuaB3V2X

4. Поправить - сьехало

http://joxi.ru/12MxWYRsn7dymJ

5. Поправить мобильную верстку сайта. После редизайна верстка сьехала. Нужно поправить, чтобы хорошо отображалась.

https://docs.google.com/document/d/1uiRtwXpvxaqzBo0HAeUzywSJulG0sUo_oiy-4IGneTs/edit?usp=sharing