Установить дизайн сайта на движок joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок145 просмотров

Здравствуйте нужно установить дизайн сайта на движок joomla! Прикрепляю дизайн сайта, если будут вопросы обращайтесь и пожалуйста, пишите сразу стоимость. Буду очень благодарен если у вас есть уже готовые работы, которые вы предоставите для просмотра. Укажите сразу стоимость. Дизайн сайта прикрепил в файлах.

Joomla
10 лет назад
newpilgrim
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров