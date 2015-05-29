Есть скрипт который подсчитывает количество просмотров страницы, сохраняя значение в post meta поста через ajax, используя admin-ajax.php. Все хорошо, скрипт работает, но при трафике под 100 000 в день, admin-ajax.php сильно нагружаеться. ...
Адаптивный шаблон+перенос статей (Joomla)
Необходимо из PSD сверстать адаптивный шаблон(достаточно простой) для Joomla 3. Перенести все статьи с сайта, которые сейчас на joomla 2.5 с сохранением url.
Написать новый шаблон с нуля с чистым валидным css и html. Установить только те плагины и модули, которые необходимы.
5 пунктов меню (все есть на сайте), статей порядка 2700, компонент К2.
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