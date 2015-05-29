Адаптивный шаблон+перенос статей (Joomla)

Необходимо из PSD сверстать адаптивный шаблон(достаточно простой) для Joomla 3. Перенести все статьи с сайта, которые сейчас на joomla 2.5 с сохранением url.

Написать новый шаблон с нуля с чистым валидным css и html. Установить только те плагины и модули, которые необходимы.

5 пунктов меню (все есть на сайте), статей порядка 2700, компонент К2.