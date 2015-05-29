Адаптивный шаблон+перенос статей (Joomla)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки129 просмотров

Необходимо из PSD сверстать адаптивный шаблон(достаточно простой) для Joomla 3. Перенести все статьи с сайта, которые сейчас на joomla 2.5 с сохранением url.

Написать новый шаблон с нуля с чистым валидным css и html. Установить только те плагины и модули, которые необходимы.

5 пунктов меню (все есть на сайте), статей порядка 2700, компонент К2.

CSSHTMLJoomla
10 лет назад
webcyber
Жанна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

dmitryyurchnew
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$300
5 дней
Сайт сделан, правда сроки немного сдвинулись. Все правки сделаны, все работает.
Отличный заказчик. Расчет быстрый в срок. Постановка задачи - четкая доступная.

Заявки фрилансеров

dmitryyurchnew
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад