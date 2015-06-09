HTML шаблон прикрутить к интерфейсу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок158 просмотров

Есть сайт на html уже рабочий, необходимо внести корректировки в существующий шаблон и прикрутить к этому движок с интерфейсом. Тематика: Сайт такси. Ваши предложения.

HTML
10 лет назад
Marc0s
Азамат 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$60
10 дней
Отличный специалист и очень хороший человек, приятно работать. Рекомендую!
Четко формулирует задачи, доброжелателен и вежлив. Отличный заказчик !

Заявки фрилансеров

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад