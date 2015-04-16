Натянуть тему друпальную и русифицировать

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Закрыт3 заявки108 просмотров

Развернуть друпал, натянуть готовую тему, русифицировать (полностью).

Тема есть в наличии: http://themeforest.net/item/fiora-multipage-onepage-drupal-theme/10349406.

Drupal
10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

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