Добрый день. Нужен спец по Wordpress. Развернут веб сайт: WP + бесплатный шаблон. Проведена базовая настройка. Нужно внести изменения: 1. сайт будет информационным с большим объемом фото и видеоматериалов. 2. ...
Работа для специалиста по Joomla для проведения работ на сайте.
Сайт - http://dev.planet360.ru
в приложении макет списка работ (как оно должно выглядеть)
1. Сайт на Joomla с шаблоном от Yootheme с движком Widgetkit. Можно использовать внутренние инструменты для создания slideshow, gallery или др.
2. Разрабатываем отображение списка работ. Все работы текущего года должны быть сгруппированы по месяцам, а работы прошлого года сгруппированы в рамках одного года. Размещать на одной странице до 10 работ используя pagination bar. В списке работ над группой выводить заголовок в виде полосы с указанием месяца.
3. Элемент списка работ содержит: заголовок, картинку, текст, кнопку просмотра и кнопки шаринга в соц. сетях. На открытие полной версии работы (статьи) ведут ссылки: заголовок, картинка и кнопка просмотра.
4. Разработать модуль выборки работ по месяцам. Модуль отображается вертикально с правой стороны от списка работ. Модуль содержит ссылки на месяцы текущего года и ссылки на прошлые года (если такие имеются).
5. Разработать модуль отображения Featured работ на главной странице. В модуле отображается горизонтальный список картинок ведущие по ссылке на соответствующие работы. Список работ указывается в административной части сайта (Featured article). Реализовать список в виде DYNAMIC GRID (http://yootheme.com/demo/widgetkit/joomla/index.php/home/gallery). Модуль расположить на главной странице (на белом фоне) сверху модуля с текстом "высокое качество и эксклюзивность доступная цена".
Прошу отписываться только в тендере. Интересует цена, срок.
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