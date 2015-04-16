Необходимо доработать сайт http://argo.konstantinshkut.com/ (cms сделана на основе Yii framework). В итоге должна получиться точная копия вот этого сайта http://www.argoutv.com/, но на русском языке. Подробное ТЗ по запросу.
Привязать верстку к системе управления
Необходимо привязать существующую верстку к любой несамописной cms. В итоге должна получиться точная копия вот этого сайта, но на русском языке http://www.bavaria-yachtbau.com/.
Заявки фрилансеров
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