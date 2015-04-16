Привязать верстку к системе управления

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок177 просмотров

Необходимо привязать существующую верстку к любой несамописной cms. В итоге должна получиться точная копия вот этого сайта, но на русском языке http://www.bavaria-yachtbau.com/.

10 лет назад
JenJenJam
Евгения 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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