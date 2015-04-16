Сверстанные макеты установить на cms любую реализовать функционал сайта от вас сроки и бюджет
WordPress сделать несколько правок
Сделать несколько правок на ворд пресе.
1. Вставить меню.
2. Сделать статичный блок справа.
Вот как в этой теме: http://swelltheme.com/demo-premium/
т.е. саму тему я поставил, но выглядит она не так.
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