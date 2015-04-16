WordPress сделать несколько правок

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Закрыт8 заявок145 просмотров

Сделать несколько правок на ворд пресе.

1. Вставить меню.

2. Сделать статичный блок справа.

Вот как в этой теме: http://swelltheme.com/demo-premium/

т.е. саму тему я поставил, но выглядит она не так.

WordPress
10 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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