Небольшая работа по сайту на джумле

Необходимо улучшить отображение сайта на всех разрешениях и устройствах---сейчас на данный момент не все детали корректно отображаются. Проверять по http://quirktools.com/screenfly/ и web-developer

В заявке обязательно указывайте стоимость и примерные сроки и обязательно свой скайп