Небольшая работа по сайту на джумле

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки144 просмотра

Необходимо улучшить отображение сайта на всех разрешениях и устройствах---сейчас на данный момент не все детали корректно отображаются. Проверять по http://quirktools.com/screenfly/ и web-developer

В заявке обязательно указывайте стоимость и примерные сроки и обязательно свой скайп

Joomla
10 лет назад
alex1nd
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров