Скриншоты страниц в приложении ВЁРСТКА УЖЕ ГОТОВА, т.е. верстать ничего не нужно Обязательно использовать плагин Advanced Custom Fields в полной мере фотогалерея с подкатегориями информационные страницы новости, контакты ...
Донатягивать сайт на opencart
До натягивать сайт на opencart
Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.
Есть недоделанный сайт, который нужно подправить
Заявки фрилансеров
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