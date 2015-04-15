Модуль вывода карты метро в фильтре view под Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходимо сделать кнопку выбор метро как на сайте http://blackwood.ru/catalog/city

Drupal 7.

Ваши цены и сроки?

Drupal
10 лет назад
RipWay
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров