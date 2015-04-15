Есть задача по шаблону Вордпресс Надо - Откатить все изменения назад (то есть тупо голый новый шаблон) Потом обновить шаблон до новой версии (вышла новая версия этого дизайна, есть в ...
Модуль вывода карты метро в фильтре view под Drupal
Необходимо сделать кнопку выбор метро как на сайте http://blackwood.ru/catalog/city
Drupal 7.
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