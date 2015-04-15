Создание второго магазина на одной админке

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки137 просмотров

Задача состоит в том, что нужен второй магазин на сайте, но на одном движке. OpenCart

Обговаривается перенос статики и установка новых модулей.

Opencart
10 лет назад
a-korney
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$80
3 дня
Понравилось то, что сделано все в срок и по сравнению с другими фрилансерами очень даже не дорого. Работа была не только по движку, но и по верстке и дизайну. Целый штат трудился. Ответственный подход. Рекомендую.
Александр оказался добросовестным заказчиком, который вовремя произвел оплату, а также толково объяснил требуемые к выполнению задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад