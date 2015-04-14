Натянуть html/css/js на Wordpress

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Тут http://x53988ez.bget.ru/ развернут сайт для представления. Нужно его натянуть на Wordpress.

Архив с файлами предоставляю. В результате:

необходимо редактировать картинки и тексты через Wordpress.

А также добавлять новые изделия, добавлять пункты каталога, менять изображения в галереях, добавлять новости.

Срок сутки.

Жду ваши предложения с ценой.

CSSHTMLJavaScriptWordPress
10 лет назад
IOI
Юля 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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