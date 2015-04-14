Нужно обновить ядро друпала вручную и пофиксить (если понадобится, что врядли) ошибку: Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in ...
Натянуть html/css/js на Wordpress
Тут http://x53988ez.bget.ru/ развернут сайт для представления. Нужно его натянуть на Wordpress.
Архив с файлами предоставляю. В результате:
необходимо редактировать картинки и тексты через Wordpress.
А также добавлять новые изделия, добавлять пункты каталога, менять изображения в галереях, добавлять новости.
Срок сутки.
Жду ваши предложения с ценой.
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