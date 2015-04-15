Обновить ядро друпала вручную

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Завершен3 заявки145 просмотров

Нужно обновить ядро друпала вручную и пофиксить (если понадобится, что врядли) ошибку: Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in

tavolini(dot)ru

Drupal
10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Владимир отличный исполнитель. Быстро и качественно. Помимо основной задачи пофиксил пару неприятных моментов, оставшихся от разработчика. Рекомендую.
Отличный заказчик, всю информацию предоставил, всегда был на связи, оплата - моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад