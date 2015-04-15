Сайт на Друпал, с карточками товара, но без оплаты - форма обратной связи. Яндекс видит 600+ страниц, в индексе - 300+. Нужно сделать тех.аудит - найти проблемы, обозначить пути их решения. Указывайте ...
Обновить ядро друпала вручную
Нужно обновить ядро друпала вручную и пофиксить (если понадобится, что врядли) ошибку: Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in
tavolini(dot)ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать сортировку тем и форумов, которой нет в стандартном функционале IPB. Жду предложений, чтобы обсудить подробнее.Закрыт10 лет назад
на сайте http://vdu.by сделать: 1. вставить новую иконку ( shini) по аналогии с другими иконками в удобном месте - и сделать переход по ней на страницу - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо поставить купленный шаблон WP. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Бюджет 300 рублей. Сделать нужно в течении 1-2 часов.Закрыт10 лет назад
В базе >20000 товаров. Очень медленно загружаются странички, необходимо оптимизировать.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен Специалист со знанием Shop Script Premium для правки сайта http://magic-illusion.ru/Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $4
Нужна помощь в интеграции красивой формы обратной связи на сайт wp. Пример формы обратной связи http://take.ms/ZmScq Нужен специалист которые отлично и быстро работает на WordPress. Подробнее ...Закрыт10 лет назад
Обновление сайта до последней версии, с сохранением всех данных и шаблона Шаблон не поддерживает версию 3.* Сайт: прогнозируйсейчас.рфСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовый сайт cms на php и smarty. Изменить форму поиска авиабилетов: + при выборе билета отображалась форма контактной информации для ввода данных о пассажире + в административной части сайта отображались контактные данные ...Закрыт10 лет назад
- $100
Сайт gameview.org. Подробности по пунктам: 1) в левом верхнем углу разместить логотип (предоставляется) название сайта справа от логотипа 2) главная страница, справа есть блок «популярное» там должны быть фото в ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад