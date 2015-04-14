Технический аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки149 просмотров

Сайт на Друпал, с карточками товара, но без оплаты - форма обратной связи. Яндекс видит 600+ страниц, в индексе - 300+. Нужно сделать тех.аудит - найти проблемы, обозначить пути их решения.

Указывайте цену и сроки, пожалуйста. Можно не точные - но с указанием, от чего они зависят. И пишите - какой документы (и что еще, может), мы получим на выходе.

Drupal
10 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров