Оптимизировать БД Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки115 просмотров

В базе >20000 товаров.

Очень медленно загружаются странички, необходимо оптимизировать.

Opencart
10 лет назад
alex999in
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров