Внести правки на сайт. MODX. Нужно сейчас!!!

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок133 просмотра

Требуется внести правки на сайт. Движок modx. ТЗ прилагаю. Нужно сейчас!

MODX
10 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров