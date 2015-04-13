Надо исправить ошибку в virtuemart 2 при оформлении заказа выдает ошибки (Couldn't create order No order created) Как я понимаю сбой в базе данных Joomla и vertualmart
Joomla widgetkit - gallery - wall
Нужно создать 2 новых слайдера для стиля wall компонента widgetkit.
Сайт http://arseniy.ru/posm-shop-in-shop.html
Там сейчас с нуля созданы 2 стиля с фоном на картинке, нужно создать еще 2 стиля, но без фона, просто фотки.
1 стиль 214х159 ( размер фото )
2 стиль 110х190 ( размер фото )
Оплата через яндекс деньги.
Сделать нужно сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно натянуть готовую верстку на OpenCart Пишем стоимость и срокиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
JOOMLA помогите снизить нагрузку на серверЗакрыт10 лет назад
Нужно почистить сайт на wp от вируса - и возможно обновить систему или что-то сделать другое чтобы сайт перестали ломать - сейчас сайт часто ломают и внедряют вирусы или прочий вредный контент.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $90
Сайт сделан на редкой CMS Logic Storm. Нужно внести изменения как по дизайну, так и по структуре и функционалу. Рассматриваем только опытных специалистов в положительным аналогичным опытом и примерами работ. ...Закрыт10 лет назад
снижение нагрузки на сервер кто поможет ? прилагаю скрин в файлеЗакрыт10 лет назад
- $150
Только для ПРО. Нужен специалист по Джумле. Надо настроить: - вход через файсбук - оплата пайпелом - изменение в дизайне и функционале - другие доработки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовая верстка. В приложении. Ее нужно в короткие сроки натянуть на двиг. Сроки 3-4 дня. Оплата по сбр или воркзилла или переводом с кодом протекции на вм или яд. ...Закрыт10 лет назад
- $10
Все что нужно это удалить все дубли с моей базы данных определенного форума. база весит 300мб. просьба брать заказ только тем, кто действительно в этом разбирается.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть сервер на котором стоит сайт на wordpress. Проблема заключается в том, что движок wordpress не может управлять файлами на сервере (обновлять плагины, загружать картинки, сохранять кеш, ...Закрыт10 лет назад