Joomla widgetkit - gallery - wall

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Нужно создать 2 новых слайдера для стиля wall компонента widgetkit.

Сайт http://arseniy.ru/posm-shop-in-shop.html

Там сейчас с нуля созданы 2 стиля с фоном на картинке, нужно создать еще 2 стиля, но без фона, просто фотки.

1 стиль 214х159 ( размер фото )

2 стиль 110х190 ( размер фото )

Оплата через яндекс деньги.

Сделать нужно сегодня.

Joomla
10 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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