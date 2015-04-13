Почистить сайт на wp

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Закрыт5 заявок144 просмотра

Нужно почистить сайт на wp от вируса - и возможно обновить систему или что-то сделать другое чтобы сайт перестали ломать - сейчас сайт часто ломают и внедряют вирусы или прочий вредный контент.

WordPress
10 лет назад
smash777
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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